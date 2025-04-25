Человек погиб при падении на пути на станции «Полежаевская» в московском метро

ТАСС: человек погиб, упав под поезд на станции «Полежаевская» в московском метро

В столичном метро на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии человек упал под поезд и погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Человек по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции метро «Полежаевская». Он погиб», — говорится в публикации.

В настоящее время на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции «Спартак» до «Баррикадной». В обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом.

В пресс-службе столичного Дептранса отметили, что прилагаются все усилия для восстановления движения на указанном участке. Пассажиров призвали пользоваться Большой Кольцевой линией метро, МЦК и наземным транспортом.

22 апреля в московском метро произошел крупный сбой в движении поездов на серой ветке. Как сообщал Дептранс, поезда не ходили от «Серпуховской» до «Южной».

Ранее Путин и Собянин открыли новую линию метро Москвы.