Мальчик упал на пути в метро Москвы и угодил под поезд

В Москве мальчик упал на пути в метро и угодил под поезд

В Москве 11-летний ребенок упал с платформы на пути в метро и угодил под поезд. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на станции метро «ЦСКА» Большой Кольцевой линии. Мальчик упал на железнодорожные пути прямо под прибывающий поезд — машинист успел применить экстренное торможение, однако ребенок все равно оказался под составом.

Стражи порядка помогли ребенку выбраться на платформу, вытянув его за руки после того, как был обесточен контактный рельс. На место вызвали бригаду скорой помощи, мальчика доставили в больницу. Выяснилось, что он отделался небольшим ушибом. Малолетнего отпустили домой.

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