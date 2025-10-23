На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил попытки сохранить инструменты ипотечного кредитования

Путин: кабмин старается сохранить все инструменты льготной ипотеки
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Тему льготного кредитования президент затронул на первом заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Правительство и так старается сохранить инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми», — сказал Путин.

До этого глава государства высказался по программе материнского капитала. Он отметил, что к этому вопросу надо подходить аккуратно, защищая интересы женщин и детей.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее Путин рассказал о влиянии урбанизации на ценность продолжения рода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами