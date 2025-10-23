Путин отметил попытки сохранить инструменты ипотечного кредитования

Правительство России пытается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Тему льготного кредитования президент затронул на первом заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Правительство и так старается сохранить инструменты ипотечного кредитования. В основном то, что у нас сохранилось из льготной ипотеки, направлено именно на семью с детьми», — сказал Путин.

До этого глава государства высказался по программе материнского капитала. Он отметил, что к этому вопросу надо подходить аккуратно, защищая интересы женщин и детей.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее Путин рассказал о влиянии урбанизации на ценность продолжения рода.