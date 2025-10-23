На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о влиянии урбанизации на ценность продолжения рода

Путин: урбанизация меняет сознание, но продолжение рода за деньги не купишь
Александр Казаков/РИА Новости

Урбанизация меняет сознание и приоритеты людей, однако продолжение рода за деньги не купишь. Об этом в ходе заседания по реализации государственной демографической и семейной политики заявил президент России Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Урбанизация, и вообще проблемы постиндустриального общества — сознание меняется, приоритеты меняются, ценностные жизненные ориентиры меняются. В целом и неплохо, это и хорошо, что меняются», — заявил он.

По словам главы государства, есть фундаментальные вопросы, связанные с продолжением рода, со счастьем детства, с материнством, отцовством, которые должны сохраняться, поскольку их за деньги не купишь.

Президент добавил, что молодежь не должна выбирать между родительством, учебой или карьерой. Российский лидер отметил, что сегодня молодые люди не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагая, что нужно сосредоточиться на других целях, а потом оказывается, что «лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.

