Главу АСВ задержали по делу об особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников задержан по делу об особо крупном мошенничестве

Генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрея Мельникова задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Андрей Мельников задержан в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха. На него дала показания фигурантка данного уголовного дела — замгендиректора АСВ Ольга Долголева», — уточнил источник.

Незадолго до этого стало известно, что Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве для проведения следственных действий по делу о мошенничестве.

В АСВ комментировать информацию СМИ не стали. При этом источник «Интерфакс» рассказал, что показания на Мельникова дал бывший заместителя главы организации Александр Попелюх.

В мае адвокат Ирина Шоч сообщила, что АСВ удовлетворило увольнение Попелюха. По словам юриста, он сам попросил уволить его с должности.

