Главу АСВ задержали по делу об особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников задержан по делу об особо крупном мошенничестве
Алексей Никольский/РИА Новости

Генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрея Мельникова задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Андрей Мельников задержан в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха. На него дала показания фигурантка данного уголовного дела — замгендиректора АСВ Ольга Долголева», — уточнил источник.

Незадолго до этого стало известно, что Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве для проведения следственных действий по делу о мошенничестве.

В АСВ комментировать информацию СМИ не стали. При этом источник «Интерфакс» рассказал, что показания на Мельникова дал бывший заместителя главы организации Александр Попелюх.

В мае адвокат Ирина Шоч сообщила, что АСВ удовлетворило увольнение Попелюха. По словам юриста, он сам попросил уволить его с должности.

Ранее в Кузбассе по делу о мошенничестве задержали экс-главу Осинников.

