На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приставы конфисковали имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей

Суд передал в доход РФ имущество экс-главы Плеса Шевцова на 1 млрд рублей
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд передал в доход России имущество бывшего главы Плеса Ивановской области Алексея Шевцова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил: исковые требования прокуратуры Ивановской области удовлетворить в полном объеме», — постановил судья Николай Калаев.

По информации агентства. заседание продолжалось более 12 часов. Представитель Шевцова Валерия Рытвина сообщила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Она добавила, что во время заседания суд отказал в 15 ходатайствах, в том числе в назначении экспертизы стоимости объектов и в привлечении третьих лиц, чьи права будут затронуты.

23 октября прокурор Ивановской области Андрей Жугин сообщил, что Шевцов оформил на своих родственников свыше двух третей недвижимого имущества в городе.

Прокурор отметил, что общая площадь всех присвоенных Шевцовым участков сравнима с площадью плесского музея-заповедника.

Жугин попросил суд удовлетворить исковые требования прокуратуры в полном объеме.

22 сентября суд Ивановской области арестовал около миллиарда рублей, принадлежащих Шевцову. Согласно версии следствия, за время работы экс-мэр расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям.

Ранее были конфискованы активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами