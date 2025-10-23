Приставы конфисковали имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей

Суд передал в доход РФ имущество экс-главы Плеса Шевцова на 1 млрд рублей

Суд передал в доход России имущество бывшего главы Плеса Ивановской области Алексея Шевцова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил: исковые требования прокуратуры Ивановской области удовлетворить в полном объеме», — постановил судья Николай Калаев.

По информации агентства. заседание продолжалось более 12 часов. Представитель Шевцова Валерия Рытвина сообщила, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Она добавила, что во время заседания суд отказал в 15 ходатайствах, в том числе в назначении экспертизы стоимости объектов и в привлечении третьих лиц, чьи права будут затронуты.

23 октября прокурор Ивановской области Андрей Жугин сообщил, что Шевцов оформил на своих родственников свыше двух третей недвижимого имущества в городе.

Прокурор отметил, что общая площадь всех присвоенных Шевцовым участков сравнима с площадью плесского музея-заповедника.

Жугин попросил суд удовлетворить исковые требования прокуратуры в полном объеме.

22 сентября суд Ивановской области арестовал около миллиарда рублей, принадлежащих Шевцову. Согласно версии следствия, за время работы экс-мэр расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям.

Ранее были конфискованы активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.