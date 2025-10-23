На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший мэр Плеса записал на родных значительную часть городской недвижимости

Экс-мэр Плеса Шевцов оформил на родственников две трети городской недвижимости
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-мэр Плеса Алексей Шевцов (признан в РФ иностранным агентом) оформил на своих родственников свыше двух третей недвижимого имущества в городе, заявил прокурор Ивановской области Андрей Жугин. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в ходе судебных прений по делу о взыскании более 1 млрд рублей с бывшего мэра, прокурор подчеркнул, что истребуемое коррупционно нажитое имущество записывалось на близких родственников Шевцова. Многие объекты сначала оформлялись на брата экс-мэра, а затем для создания видимости добросовестного приобретения распределялись между другими родственниками. Таким образом, на родственников Шевцова оказалось оформлено около ста объектов, то есть свыше двух третей всего недвижимого имущества в Плесском городском поселении.

Прокурор отметил, что общая площадь всех присвоенных Шевцовым участков сравнима с площадью плесского музея-заповедника.

Жугин попросил суд удовлетворить исковые требования прокуратуры в полном объеме.

22 сентября суд Ивановской области арестовал около миллиарда рублей, принадлежащих Шевцову. Согласно версии следствия, за время работы экс-мэр расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям.

Ранее были конфискованы активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.

