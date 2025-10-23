Аэропорты Калуги и Ярославля возобновили работу

В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Ярославля и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В аэропортах Орска и Оренбурга также сняли ограничения на прием и отправку самолетов.

Утром 23 октября в Минобороны России рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее в одном из регионов РФ отменили план «Ковер».