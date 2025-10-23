В РСТ оценили влияние нового пакета санкций на туризм в России

Запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в России не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны, но может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза в рамках организации поездок в РФ. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в интервью ТАСС.

«Речь идет о запрете для европейских туристических компаний организовывать поездки граждан ЕС в Россию», — объяснил он.

Специалист добавил, что нововведение не затронет деятельность туроператоров внутри РФ. По его словам, на данный момент препятствий для въезда граждан ЕС нет и принимающие туристические компании продолжают работать в штатном режиме.

До этого в министерстве иностранных дел (МИД) Эстонии сообщили, что Евросоюз в 19-м пакете санкций запретил предоставлять туристические услуги в России.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российского золотодобытчика.