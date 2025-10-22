Полиция задержала подозреваемого во взрыве в Ставрополе

Mash: задержан подозреваемый во взрыве в Ставрополе

Силовики задержали подозреваемого во взрыве в Ставрополе, его собираются допросить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагаемый подрывник, вероятно, оставил взрывчатку в детской коляске, отмечает источник.

Сообщалось также, что на снаряде подорвалась женщина. Она скончалась от полученных травм.

Подъезд к месту происшествия перекрыт силовиками. Рассматривается несколько версий произошедшего, одна из них – диверсия.

О взрыве возле воинской части также сообщили местные Telegram-каналы, но без деталей. По данным канала Baza, взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с военной частью.

28 августа в Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК Сергей Солдатов. Мужчина наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле.

