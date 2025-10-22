На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о возобновлении приема гражданских рейсов в аэропорту Хартума

AP: аэропорт Хартума впервые с 2023 года принял гражданский рейс
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

В аэропорт Хартума (Судан) впервые с начала конфликта в 2023 году прилетело судно гражданской авиации. Об этом сообщило Associated Press (AP).

По данным агентства, речь идет о самолете местной авиакомпании Badr Airlines. Авторы материала утверждают, что возобновление приема гражданской авиации говорит о восстановлении работы воздушного пространства над столицей Судана.

Отмечается, что в течение 2025 года в аэропорт дважды прилетал председатель Суверенного совета (временного руководящего органа) Абдель Фаттах аль-Бурхан.

До этого Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили авиасообщение с Суданом на фоне противоречий вокруг конфликта в республике. Как писал телеканал Asharq News, авиационные власти обеих стран не сделали никаких официальных заявлений, но такое развитие событий может быть связано с обострившимися отношениями между Абу-Даби и Хартумом.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Международный комитет Красного Креста предупреждал, что затяжной конфликт может вызвать вспышки заболеваний и полную дестабилизацию системы здравоохранения страны. Суданский посол в РФ Мохаммед Сиррадж в январе выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать к 2025 году.

Ранее первого вице-президента Южного Судана отстранили от исполнения обязанностей.

