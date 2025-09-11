Первого вице-президента Южного Судана отстранили от исполнения обязанностей

Президент Южного Судана Салва Киир принял решение об отстранении Риека Машара от должности первого вице-президента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление, прозвучавшее по национальному радио.

11 сентября государственная прокуратура выдвинула против Машара, который также является лидером оппозиционного «Народно-освободительного движения Судана» (НОДС-О), серьезные обвинения, включая государственную измену и преступления против человечности.

Эти обвинения связаны с организованным нападением, совершенным весной этого года на севере страны оппозиционными силами, поддерживающими Машара, против правительственных войск.

Помимо Машара, аналогичные обвинения были предъявлены еще семи фигурантам, в том числе бывшему министру нефти. Ожидается, что судебное разбирательство по делу Машара и его сторонников начнется в ближайшее время.

