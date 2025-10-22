Подростка задержали в Татарстане по делу о реабилитации нацизма

Полиция задержала подростка, осквернившего символы воинской славы в Набережных Челнах, других участников инцидента обязали явиться в отделение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«17-летний учащийся колледжа, который склонял своих знакомых к совершению противоправных действий, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на других участников наложили обязательство о явке в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По словам Волк, задержанный юноша заявил, что мотивом к совершению преступления послужили обещанная неизвестным лицом выплата в размере 500 рублей.

В июне текущего года женщина из Улан-Удэ в нетрезвом виде «оседлала» памятник солдатам-красногвардейцам, освобождавшим Верхнеудинск в 1920 году, и стала фигуранткой уголовного дела о реабилитации нацизма. Как сообщали местные Telegram-каналы, после вечеринки нетрезвая компания остановилась возле памятника, и одна из девушек забралась на скульптуру и села верхом на шею фигуры.

Ранее жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в реабилитации нацизма из-за комментария.