Суд на Украине вынес приговор в отношении убийцы двух активистов

На Украине убийцу активистов Бейбутяна и Ганула осудили на 14 лет

Суд на Украине приговорил к 14 годам лишения свободы Николая Майоренко, обвиняемого в покушении на общественных активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

В публикации уточняется, что в соответствии с решением суда также будет конфисковано имущество фигуранта.

В октябре 2024 года тело украинского предпринимателя Бейбутяна нашли с огнестрельными ранениями на обочине возле машины Tesla.

Мужчина возглавлял одно из добровольных формирований, оказывающих помощь с проведением уличной мобилизации. Участники таких формирований совместно с военкомами проводят рейды по улицам города и задерживают мужчин для последующей отправки на фронт, а также выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам ТЦК от уклонистов.

В середине марта 2025 года в Одессе был ликвидирован радикальный националист Демьян Ганул. Следователи рассматривали несколько версий, в частности, месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул был известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее служба безопасности Украины подтвердила убийство своего сотрудника.