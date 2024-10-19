В Одессе убит пособник уличной мобилизации Бейбутян. Его тело нашли около Tesla на «аварийках» «Страна.ua»: в Одессе убили бизнесмена Бейбутяна, помогавшего проводить мобилизацию

Тело украинского предпринимателя Бейбутяна нашли с огнестрельными ранениями на обочине возле машины Tesla, пишет «Страна». По данным издания, на обочине в 12 км от Одессы нашли его Tesla с включенной «аварийкой», а рядом — тело бизнесмена. Мужчина возглавлял одно из добровольных формирований, оказывающих помощь с проведением уличной мобилизации. Как пишет «Страна.ua», участники таких формирований добровольцев совместно с военкомами проводят рейды по улицам города и задерживают мужчин для последующей отправки на фронт, а также выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам ТЦК от уклонистов.

Труп на обочине

На Украине убили бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал с насильственной уличной мобилизацией, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным канала, автомобиль Tesla, принадлежавший Бейбутяну, нашли на обочине между Червоным Хутором и поселком Таирово в 12 км от Одессы. Рядом с электрокаром обнаружили тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. Как пишет канал, сотрудники полиции ищут причастных к смерти предпринимателя.

Бейбутян, по данным «Страны», занимался продажей и обслуживанием автомобилей и был главой дачного кооператива «Лагуна».

Помощь военкомам

Как пишет издание, Бейбутян возглавлял так называемое «Подразделение содействия правоохранительным органам» — одну из украинских организаций «добровольных помощников» полиции, которые оказывали содействие территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с уличной мобилизацией.

«Это то самое подразделение, которое совместно с ТЦК проводят рейды и «бусифицируют» мужчин», — отмечают источники. Словом бусификация называют действие представителей ТЦК, когда они кого-то сажают в бус (автомобиль).

Помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин на улицах, «добровольные формирования» выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам ТЦК от уклонистов, отмечает издание. Между подобными организациями постоянно идет борьба «за финансовые потоки и сферы влияния», что часто приводит к «разборкам».

Мобилизация на Украине

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. В апреле 2024 года Зеленский ужесточил правила призыва в армию. Был снижен возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, отменена категория «ограниченно годен» и введено обязательство всех мужчин 18 — 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования и всегда иметь при себе военный билет.

В последнее время часто поступают сообщения о случаях проведения мобилизации на Украине насильственным способом. Военкомы и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах, на курортах, городских рынках. Мужчин забирают в отделение несмотря на отсрочки и военные документы, а разбираются уже в военкоматах.

Например, в Броварах Киевской области 13 октября военкомат устроил облаву на мужчин после концерта группы «100лица». Вооруженные сотрудники территориального центра комплектования при поддержке полицейских стали проверять документы у всех выходящих с концерта мужчин. Они задержали одного из сотрудников культурного центра и силой посадили его в автобус.

15 октября сотрудники ТЦК скрутили водителя фургона, который привез продукты. Инцидент произошел в Беляевке Одесской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Часто происходят случаи, когда украинские женщины пытаются напасть на сотрудников ТЦК. Так случилось 16 октября в Закарпатье. Происходящее сняли на видео. На кадрах видно, как толпа женщин подошла к стоящему у обочины автомобилю, в котором сидели военкомы, и начала его раскачивать. После этого микроавтобус уехал, вслед ему женщины бросали камни.