Служба безопасности Украины подтвердила убийство своего сотрудника

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила убийство своего сотрудника. Об этом сообщает издание «Телеграф».

Отмечается, что по факту убийства полковника СБУ Ивана Воронича открыто уголовное дело.

В настоящее время Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, говорится в сообщении.

Днем 10 стало известно что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, а также бывший командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский сообщили, что убитым оказался полковник СБУ Иван Воронич, в него выстрелили пять раз.

В середине марта в Одессе был ликвидирован радикальный националист Демьян Ганул. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее момент убийства полковника СБУ в Киеве попал на видео.