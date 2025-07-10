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Служба безопасности Украины подтвердила убийство своего сотрудника

«Телеграф»: СБУ подтвердила убийство полковника Воронича в Киеве
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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила убийство своего сотрудника. Об этом сообщает издание «Телеграф».

Отмечается, что по факту убийства полковника СБУ Ивана Воронича открыто уголовное дело.

В настоящее время Служба безопасности и Национальная полиция Украины принимают комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, говорится в сообщении.

Днем 10 стало известно что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, а также бывший командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский сообщили, что убитым оказался полковник СБУ Иван Воронич, в него выстрелили пять раз.

В середине марта в Одессе был ликвидирован радикальный националист Демьян Ганул. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ранее момент убийства полковника СБУ в Киеве попал на видео.

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