На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский «Нафтогаз» приостановил работу нескольких критически важных объектов

Корецкий: «Нафтогаз» остановил работу критически важных объектов после взрывов
true
true
true
close
РИА «Новости»

Украинская компания «Нафтогаз» приостановила работу ряда критически важных объектов после взрывов. Об этом глава компании Сергей Корецкий написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Корецкий уточнил, что в ночь на четверг газовая инфраструктура «Нафтогаза» подверглась массированной атаке.

«Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена», — поделился глава компании.

Он добавил, что специалисты приступили к ликвидации последствий.

Также Корецкий указал на снижение объемов добычи газа из-за повреждений, поэтому компания вынуждена импортировать топливо.

12 октября мэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов призвал в своем Telegram-канале отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране.

Незадолго до этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев, которые живут в крупных городах страны, особенно в столице, переехать зимой, потому что на Украине может быть полный блэкаут.

Ранее европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами