Украинский «Нафтогаз» приостановил работу нескольких критически важных объектов

Украинская компания «Нафтогаз» приостановила работу ряда критически важных объектов после взрывов. Об этом глава компании Сергей Корецкий написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Корецкий уточнил, что в ночь на четверг газовая инфраструктура «Нафтогаза» подверглась массированной атаке.

«Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена», — поделился глава компании.

Он добавил, что специалисты приступили к ликвидации последствий.

Также Корецкий указал на снижение объемов добычи газа из-за повреждений, поэтому компания вынуждена импортировать топливо.

12 октября мэр Днепропетровска (укр. Днепр) Борис Филатов призвал в своем Telegram-канале отложить начало отопительного сезона на Украине на фоне сложной ситуации в стране.

Незадолго до этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев, которые живут в крупных городах страны, особенно в столице, переехать зимой, потому что на Украине может быть полный блэкаут.

Ранее европейцев предупредили, что аномально холодная зима близко.