Путин наградил журналистов медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Журналистов и сотрудников «Комсомольской правды» наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на документ, размещенный на сайте опубликования правовых актов.

Награды вручат за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Накануне Путин объявил сотрудникам «КП» благодарность.

«Глава государства отметил работников различных подразделений – от журналистов и редакторов до технических специалистов и юристов. В списке представлены сотрудники не только московской редакции «Комсомольской правды», но и региональных филиалов», — добавили в сообщении.

22 октября Владимир Путин наградил орденом Пирогова сотрудников Курской областной клинической больницы. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, в указе говорится, что российский лидер удостоил такой же наградой состав работников Национального медицинского центра гематологии.

