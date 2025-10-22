Путин примет участие в заседании Съезда РГО

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании XVII Съезда Русского географического общества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе заседания будут подведены итоги работы РГО за последние пять лет, намечены векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года. Кроме того, делегаты Съезда изберут органы управления общества, включая президента РГО.

В пресс-службе Кремля добавили, что после этого Путин примет участие в заседании Попечительского совета Русского географического общества.

В августе президент РФ в видеообращении поздравил ученых, волонтеров, исследователей, путешественников, краеведов, этнографов и поисковиков с 180-летием Русского географического общества. Политик отметил огромный вклад организации в развитие и укрепление российского государства. Благодаря экспедициям и исследованиям РГО были получены уникальные знания о Евразии, Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике.

Ранее в Кремле прокомментировали участие Путина в саммите G20 в ЮАР.