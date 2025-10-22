Отец Илона Маска раскритиковал западные СМИ

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск раскритиковал западные СМИ во время открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Он привел в пример телеканал RT, который, по его словам, отличается качеством программ, а вот западные СМИ держат своих зрителей за идиотов.

«В последние пару лет телеканал RT обращался ко мне за комментариями… Я считаю, что его программа очень сбалансирована. С другой стороны, CNN, NBC, ABC и BBC подают информацию, как будто считают, что их зрители идиоты», — отметил Маск.

До этого Эррол Маск высоко оценил столицу Татарстана во время встречи с IT-сообществом региона, назвав город «фантастическим». Бизнесмен также сообщил, что обязательно порекомендует своим сыновьям посетить Казань.

21 октября Эррол Маск прилетел в Татарстан, чтобы ознакомился с ключевыми направлениями развития IТ-отрасли республики. В Казани его встретили с чак-чаком.

Ранее отец Маска напомнил о чуде, которое совершил Советский Союз во Вторую мировую.