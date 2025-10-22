На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска раскритиковал западные СМИ

Маск: на Западе СМИ держат зрителей за идиотов
true
true
true
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск раскритиковал западные СМИ во время открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Он привел в пример телеканал RT, который, по его словам, отличается качеством программ, а вот западные СМИ держат своих зрителей за идиотов.

«В последние пару лет телеканал RT обращался ко мне за комментариями… Я считаю, что его программа очень сбалансирована. С другой стороны, CNN, NBC, ABC и BBC подают информацию, как будто считают, что их зрители идиоты», — отметил Маск.

До этого Эррол Маск высоко оценил столицу Татарстана во время встречи с IT-сообществом региона, назвав город «фантастическим». Бизнесмен также сообщил, что обязательно порекомендует своим сыновьям посетить Казань.

21 октября Эррол Маск прилетел в Татарстан, чтобы ознакомился с ключевыми направлениями развития IТ-отрасли республики. В Казани его встретили с чак-чаком.

Ранее отец Маска напомнил о чуде, которое совершил Советский Союз во Вторую мировую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами