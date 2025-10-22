На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военная полиция задержала в лесу бывшего заключенного, сбежавшего после ДТП в Карелии

78: полицейские задержали экс-зэка, сбежавшего после ДТП с микроавтобусом
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Военная полиция задержала бывшего зэка, сбежавшего после ДТП с микроавтобусом в Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал 78, ссылаясь на источник.

«30-летнего уроженца Петрозаводска нашли в карельских лесах», — сказали журналистам.

До этого сообщалось, что сбежавший мужчина был судим по статье Уголовного кодекса о неисполнении приказа. Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил бывших заключенных, подписавших контракты, из Петрозаводска в Каменку.

В аварии пострадали шесть военнослужащих и водитель микроавтобуса. По информации СМИ, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. Он перевозил бывших заключенных, заключивших контракт с Минобороны. Изначально сообщалось о 13 пострадавших в ДТП.

78 писал, что ранены водитель «Газели» и грузового авто. Самый младший пострадавший — 2003 года рождения, самый старший — 1970-го. У пассажиров серьезные травмы головы, ушибы тела, переломы рук и ног, сообщало СМИ.

Ранее в Сочи конфликт водителей автобусов попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами