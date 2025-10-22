Военная полиция задержала в лесу бывшего заключенного, сбежавшего после ДТП в Карелии

Военная полиция задержала бывшего зэка, сбежавшего после ДТП с микроавтобусом в Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал 78, ссылаясь на источник.

«30-летнего уроженца Петрозаводска нашли в карельских лесах», — сказали журналистам.

До этого сообщалось, что сбежавший мужчина был судим по статье Уголовного кодекса о неисполнении приказа. Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил бывших заключенных, подписавших контракты, из Петрозаводска в Каменку.

В аварии пострадали шесть военнослужащих и водитель микроавтобуса. По информации СМИ, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. Он перевозил бывших заключенных, заключивших контракт с Минобороны. Изначально сообщалось о 13 пострадавших в ДТП.

78 писал, что ранены водитель «Газели» и грузового авто. Самый младший пострадавший — 2003 года рождения, самый старший — 1970-го. У пассажиров серьезные травмы головы, ушибы тела, переломы рук и ног, сообщало СМИ.

