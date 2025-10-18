На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший заключенный сбежал в лес после ДТП с военным автобусом в Карелии

В Карелии один из контрактников сбежал в лес после ДТП с автобусом
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

После ДТП с автобусом в Карелии, который перевозил бывших заключенных, заключивших контракт на военную службу, один из них скрылся в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«По данным 78, после аварии с участием военного микроавтобуса с места сбежал 30-летний уроженец Петрозаводска (на фото). Он скрылся в лесополосе — мужчину продолжают разыскивать», — отмечается в публикации.

Утверждается, что сбежавший мужчина был судим по статье Уголовного кодекса о неисполнении приказа. Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил бывших заключенных, подписавших контракты, из Петрозаводска в Каменку.

В аварии пострадали шесть военнослужащих и водитель микроавтобуса.

Ранее в Чебоксарах Toyota в полете врезалась в Haval.

