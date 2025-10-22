В парк-отеле в Красноярском крае ликвидировали пожар

МЧС: горение в парк-отеле в Красноярском крае ликвидировано, сгорели три корпуса

На территории парк-отеля в поселке Емельяново в Красноярском крае ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные МЧС России отстояли от огня 8 корпусов и оказали помощь в эвакуации имущества постояльцев», — сказали в ведомстве.

От огня получили повреждения три корпуса гостиницы.

По информации МЧС, самостоятельно эвакуировались 90 человек, сотрудник отеля пострадал. По предварительной информации, общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

Всего на месте работали 24 специалиста и 6 единиц техники.

