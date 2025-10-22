На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В парк-отеле в Красноярском крае ликвидировали пожар

МЧС: горение в парк-отеле в Красноярском крае ликвидировано, сгорели три корпуса
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На территории парк-отеля в поселке Емельяново в Красноярском крае ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарные МЧС России отстояли от огня 8 корпусов и оказали помощь в эвакуации имущества постояльцев», — сказали в ведомстве.

От огня получили повреждения три корпуса гостиницы.

По информации МЧС, самостоятельно эвакуировались 90 человек, сотрудник отеля пострадал. По предварительной информации, общая площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

Всего на месте работали 24 специалиста и 6 единиц техники.

20 октября в Волгограде произошел пожар, в результате которого не смогли спасти ребенка. Инцидент произошел в квартире на улице Бурейской в Дзержинском районе — в жилище на площади в три квадратных метра загорелись вещи. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб погасили огонь. Несмотря на усилия спасателей, в результате случившегося не выжил ребенок 2021 года рождения. Причина возгорания в многоквартирном доме не уточняется.

Ранее российский пенсионер пытался сжечь возлюбленную и ее внука после ссоры.

