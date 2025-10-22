Во Франции появились фейковые объявления о продаже украшений из Лувра

Фейковые предложения о продаже украшений из Лувра появились в сети во Франции

На французской версии интернет-сервиса для размещения объявлений Vinted появились фейковые объявления о продаже украденных из Лувра украшений. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте представлено несколько предложений с украденными драгоценностями из французского музея. К примеру, в продаже здесь имеется изумрудная парюра императрицы Марии-Луизы. Ее цена составляет €30 тыс. На платформе также можно купить фейковое предложение на испанском языке о продаже короны императрицы Евгении де Монтихо, хотя именно она была найдена с повреждениями и возвращена в музей.

Среди выставленного на французском сайте объявлений значится и то, что не было в списке украденного. Это серьги, браслеты и другие нательные украшения.

Продавцы таких товаров с иронией относятся к происходящему, оставив в описании следующие фразы: «украдено из Лувра в 9.00», «нашел у своей собаки», «нашел на земле».

В разделе бренда продавцы указывают «Наполеон» или «ручная работа».

Отмечается, что с сайта такие объявления активно удаляются.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

Ранее Лувр открылся спустя три дня после ограбления.