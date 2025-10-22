На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции появились фейковые объявления о продаже украшений из Лувра

Фейковые предложения о продаже украшений из Лувра появились в сети во Франции
true
true
true
close
Louvre Museum/Reuters

На французской версии интернет-сервиса для размещения объявлений Vinted появились фейковые объявления о продаже украденных из Лувра украшений. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте представлено несколько предложений с украденными драгоценностями из французского музея. К примеру, в продаже здесь имеется изумрудная парюра императрицы Марии-Луизы. Ее цена составляет €30 тыс. На платформе также можно купить фейковое предложение на испанском языке о продаже короны императрицы Евгении де Монтихо, хотя именно она была найдена с повреждениями и возвращена в музей.

Среди выставленного на французском сайте объявлений значится и то, что не было в списке украденного. Это серьги, браслеты и другие нательные украшения.

Продавцы таких товаров с иронией относятся к происходящему, оставив в описании следующие фразы: «украдено из Лувра в 9.00», «нашел у своей собаки», «нашел на земле».

В разделе бренда продавцы указывают «Наполеон» или «ручная работа».

Отмечается, что с сайта такие объявления активно удаляются.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

Ранее Лувр открылся спустя три дня после ограбления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами