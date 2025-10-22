Лувр открылся спустя три дня после ограбления

Independent: Лувр возобновил работу спустя три дня после ограбления

Лувр вновь открылся для посетителей спустя три дня после ограбления. Об этом сообщает газета Independent.

При этом «Галерея Аполлона», откуда были похищены драгоценности, остается закрытой. Остальные залы музея доступны для посетителей.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

