В Уганде раскрыли число жертв в ДТП с участием четырех автомобилей

Полиция Уганды объявила о 46 жертвах в ДТП с участием четырех автомобилей
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Уганды уточнила число жертв в ДТП между городами Кампала и Гулу. Об этом сообщает пресс-служба полиции в соцсети X.

«Мы подтверждаем, что общее число жертв трагической аварии на трассе Кампала-Гулу составило 46 человек», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, на трассе столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Предварительно, водитель одного из автобусов предпринял попытку обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, уже после этого в них врезались внедорожник и грузовик.

Накануне на третьем километре автомобильной дороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» в Волгоградской области столкнулись 10 машин. В региональном управлении министерства внутренних дел РФ уточнили, что в ДТП попали два грузовика, автобус и семь легковых автомобилей.

Ранее в Челябинске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

