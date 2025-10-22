В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Геленджика Краснодарского края ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

По его словам, ограничения необходимы для безопасности граждан.

Аналогичные ограничения воздушной гавани вводили накануне.

Вечером 20 октября в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) были введены временные ограничения на работу. Позже это было сделано в аэропорту Краснодара (Пашковский).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.