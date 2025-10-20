В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко уточнил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

