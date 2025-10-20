На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко уточнил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого самолет в США развернулся в воздухе на середине пути из-за неприятного запаха на борту. По информации авиакомпании, он возник из-за испорченного продукта питания, который взял в полет один из пассажиров, и не связан с самолетной едой и напитками.

20 октября самолет Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пожар в аэропорту столицы Бангладеш парализовал авиасообщение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами