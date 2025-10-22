В Ленобласти могут замедлить мобильный интернет

В Ленобласти возможно понижение скорости мобильного интернета из-за опасности БПЛА. Об этом предупредил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — говорится в публикации.

Незадолго до этого губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» на территории Пензенской области.

Вечером 21 октября дежурные средства ПВО сбили над Брянской и Курской областями 58 беспилотников самолетного типа. В министерстве обороны уточнили, что российские военные ликвидировали дроны в период с 16:00 до 20:00 мск. 57 из них уничтожили над территорией Брянской области и один — над Курской.

До этого беспилотники атаковали Батайск в Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек. На место происшествия выехал исполняющий обязанности главы города.

Ранее Зеленский назвал Усть-Лугу и Приморск «достижимыми целями».