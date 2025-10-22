На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области ввели план «Ковер»

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ввели план «Ковер»
Евгений Одиноков/РИА Новости

План «Ковер» введен на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Вечером 21 октября дежурные средства ПВО сбили над Брянской и Курской областями 58 беспилотников самолетного типа. В министерстве обороны уточнили, что российские военные ликвидировали дроны в период с 16:00 до 20:00 мск. 57 из них уничтожили над территорией Брянской области и один — над Курской.

До этого беспилотники атаковали Батайск в Ростовской области. В результате в многоквартирном доме по Западному шоссе была разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек. На место происшествия выехал исполняющий обязанности главы города.

Ранее губернатор Брянской области рассказал, что ВСУ стали жестче себя вести с мирным населением.

