Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу

В аэропортах Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку самолетов

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого временные ограничения на работу ввели в воздушных гаванях Нижнего Новгорода (Чкалов), Сочи и Геленджика.

Вечером 20 октября в аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) и Краснодара (Пашковский) были предприняты аналогичные меры.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали казарму спецполка МВД в Грозном.