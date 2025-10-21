Востребованному среди россиян финскому аэропорту грозит закрытие

Аэропорту финского города Лаппеенранта, который был востребован у россиян, грозит закрытие из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Город вкладывал в свой аэропорт около €12 млн ежегодно на протяжении десяти лет. Теперь его деятельность находится под угрозой, поскольку ЕС не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счет государственных средств, отметил Yle.

Лаппеенранта в 2011 году была пятым по загруженности аэропортом Финляндии. Более половины пассажиров приезжали из Санкт-Петербурга. В тот год аэропорт установил рекорд по числу пассажиров – 116 тыс. человек за год. Такие же пассажиропотоки сохранялись до 2014 году, когда Россия присоединила Крым.

В 2015 году город Лаппеенранта и ассоциация муниципалитетов в финской Южной Карелии приобрели аэропорт у компании Finavia более чем за €800 тыс. С тех пор деятельность аэропорта поддерживалась за счет средств налогоплательщиков.

Пандемия ковида и российско-украинский конфликт еще больше ухудшили ситуацию. Пассажиропоток так и не вернулся к доковидному уровню. Сегодня из Лаппеенранта летают рейсы только в итальянский Бергамо, и они прекратятся в конце октября.

Судьба аэропорта решится в ближайшие месяцы. Среди вариантов: капитальный кредит, передача деятельности на аутсорсинг или полное прекращение работы воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что разрыв отношений с Россией ударил по ресторанной отрасли Финляндии.