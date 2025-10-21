В Бурятии суд не стал отправлять в СИЗО завпроизводством цеха после массового отравления

Завпроизводством цеха в Бурятии избрали домашний арест после массовых отравлений

Заведующей производством готовой пищи вынесли меру пресечения по делу о массовом отравлении в Бурятии. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Женщина отвечает за производство цеха коммерческой организации, которая занимается поставкой продуктов на прилавки магазинов в республике.

«По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе расследования дела было приостановлено производство и реализация 6,4 тонн готовой еды из-за выявленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По последней информации, число отравившихся готовой едой в Бурятии достигло 121 человека.

Ранее сообщалось, что пищеблок бурятской школы стал источником вспышки норовируса.