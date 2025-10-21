На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии суд не стал отправлять в СИЗО завпроизводством цеха после массового отравления

Завпроизводством цеха в Бурятии избрали домашний арест после массовых отравлений
true
true
true

Заведующей производством готовой пищи вынесли меру пресечения по делу о массовом отравлении в Бурятии. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Женщина отвечает за производство цеха коммерческой организации, которая занимается поставкой продуктов на прилавки магазинов в республике.

«По уголовному делу о массовом отравлении граждан в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе расследования дела было приостановлено производство и реализация 6,4 тонн готовой еды из-за выявленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По последней информации, число отравившихся готовой едой в Бурятии достигло 121 человека.

Ранее сообщалось, что пищеблок бурятской школы стал источником вспышки норовируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами