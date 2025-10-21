На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа отравившихся готовой едой в Бурятии

Число отравившихся готовой едой в Улан-Уде выросло до 121
true
true
true
close
Максим Захаров/РИА Новости

Число отравившихся готовой едой в Бурятии выросло с 89 до 121. Из них госпитализированы 67 человек, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора.

«На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей», — рассказал собеседник агентства.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе расследования дела была задержана заведующая производством цеха готовой еды «Восток», а также приостановлены производство и реализация 6,4 тонн готовой еды из-за выявленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

До этого представитель управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия рассказал, что в связи с массовым отравлением в Улан-Уде готовой продукцией организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее россиянам рассказали, в каких продуктах чаще всего встречается кишечная палочка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами