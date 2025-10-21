Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа отравившихся готовой едой в Бурятии

Число отравившихся готовой едой в Бурятии выросло с 89 до 121. Из них госпитализированы 67 человек, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора.

«На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей», — рассказал собеседник агентства.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе расследования дела была задержана заведующая производством цеха готовой еды «Восток», а также приостановлены производство и реализация 6,4 тонн готовой еды из-за выявленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

До этого представитель управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия рассказал, что в связи с массовым отравлением в Улан-Уде готовой продукцией организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

