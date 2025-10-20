На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пищеблок бурятской школы стал источником вспышки норовируса

Mash: в Бурятии 39 школьников заболели кишечным гриппом после обеда в столовой
true
true
true
close
Александр Сухов/РИА Новости

В одной из поселковых школ Бурятии зафиксирована вспышка норовирусной инфекции, из-за которой десятки учеников временно перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Babr.

По данным Роспотребнадзора, источник заражения выявили среди персонала пищеблока: у двух работников кухни обнаружили норовирус.

После приема пищи у учащихся резко возникли симптомы отравления — тошнота, рвота и сильные боли в животе. Уже спустя два урока руководство распустило детей по домам, после чего в школе и столовой провели полную дезинфекцию.

Всего, по предварительным данным, заболевание подтвердилось у 39 учеников. Сейчас образовательный процесс продолжается онлайн, а Роспотребнадзор проводит проверку для установления всех обстоятельств и цепочки заражения.

До этого в Бурятии отравились более 40 человек. После этого Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на местном предприятии, где производилась опасная продукция. Предположительно, причиной отравления стали онигири.

Ранее в Калининграде закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции у школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами