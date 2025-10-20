Пищеблок бурятской школы стал источником вспышки норовируса

Mash: в Бурятии 39 школьников заболели кишечным гриппом после обеда в столовой

В одной из поселковых школ Бурятии зафиксирована вспышка норовирусной инфекции, из-за которой десятки учеников временно перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Babr.

По данным Роспотребнадзора, источник заражения выявили среди персонала пищеблока: у двух работников кухни обнаружили норовирус.

После приема пищи у учащихся резко возникли симптомы отравления — тошнота, рвота и сильные боли в животе. Уже спустя два урока руководство распустило детей по домам, после чего в школе и столовой провели полную дезинфекцию.

Всего, по предварительным данным, заболевание подтвердилось у 39 учеников. Сейчас образовательный процесс продолжается онлайн, а Роспотребнадзор проводит проверку для установления всех обстоятельств и цепочки заражения.

До этого в Бурятии отравились более 40 человек. После этого Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на местном предприятии, где производилась опасная продукция. Предположительно, причиной отравления стали онигири.

Ранее в Калининграде закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции у школьников.