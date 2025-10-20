В Бурятии после массового отравления приостановлена работа цеха готовой продукции

В Бурятии в связи с массовым отравлением людей приостановлена реализация 6,4 тонн готовой кулинарной продукции компании «Восток». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора региона.

Как говорится в сообщении, на данный момент временно приостановлено производство продукции «Востока», где были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в результате которых острой кишечной инфекцией заболели около 90 человек.

«По состоянию на 20 октября 2025 года зарегистрировано 89 случаев заболевания, в том числе 49 среди детей. Из них в 11 случаях выявлен возбудитель сальмонеллеза. Госпитализировано 55 человек в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница»», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В настоящее время ведомством организовано и проводится медицинское наблюдение в отношении 296 контактных лиц.

До этого представитель управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия рассказал, что на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились более 89 человек, выявили многочисленные нарушения. По его словам, на данный момент организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Калининграде закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции у школьников.