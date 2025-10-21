Мэра Гюмри арестовали на два месяца

В Армении суд арестовал на два месяца оппозиционного мэра Гюмри

Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщила журналистам его адвокат Заруи Постанджян, передает РИА Новости.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года. Политик публично критиковал власти и высказывал мнение о необходимости вступления Армении в союз с другими государствами для сохранения суверенитета.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу на два месяца.

Накануне советник мэра Лилит Агекян сообщила о его задержании и этапировании в Ереван. На фоне задержания у здания администрации города произошли столкновения между гражданами и полицией.

Гукасяна и семерых сотрудников мэрии задержали в рамках расследования уголовного дела об участии в коррупционных схемах. В Антикоррупционном комитете Армении заявили, что против главы города и главного архитектора Гюмри возбудили дело по фактам требования и получения взяток.

Ранее сторонники арестованного миллиардера Карапетяна вышли на митинг в центре Еревана.