Мэр второго по величине города Армении стал фигурантом дела о коррупции

Мэра Гюмри, критиковавшего Пашиняна, задержали по делу о коррупции
Национальное собрание Республики Армения

Мэра Гюмри Вардана Гукасяна и семерых сотрудников мэрии задержали в рамках расследования уголовного дела об участии в коррупционных схемах. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета Армении.

По данным ведомства, против мэра и главного архитектора города возбудили дело по фактам требования и получения взяток.

Сотрудники Службы национальной безопасности и Следственного комитета провели обыск и следственные действия в здании мэрии, после чего Гукасян был изолирован. Около мэрии собрались сотни людей, а полиция усилила охрану, отмечается напряженная ситуация.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года. Известно, что он относится к оппозиции действующему правительству Никола Пашиняна. Чиновник публично критиковал власти и высказывал мнение о необходимости вступления Армении в союз с другими государствами для сохранения суверенитета, что вызвало резкую реакцию премьера, заявившего о недопустимости подобных выступлений против независимости страны.

