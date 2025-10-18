На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сторонники арестованного миллиардера Карапетяна вышли на митинг в центре Еревана

В Ереване начался митинг сторонников арестованного бизнесмена Карапетяна
Кадр из трансляции News.am

В Ереване проходит митинг сторонников арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна, передает News.am.

Как отмечается, акция началась в 16:30 (15:30 мск) на площади Свободы в центре армянской столицы. Ее организовали представители движения «Мер дзевов» («По-нашему»).

«Данный митинг созван с требованием освободить Самвела Карапетяна и арестованных священников. Они являются политзаключенными», — заявили в движении.

Его представители собираются после митинга пройти к зданию Службы нацбезопасности, где содержится Карапетян и арестованные архиепископы Микаел и Баграт.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня. Перед этим он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело. Предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. Еще до решения суда об аресте миллиардера Пашинян заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что первый священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Второго обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

Ранее семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн.

