В Армении задержали мэра города Гюмри

В Армении силовики задержали мэра армянского города Гюмри Гукасяна
Сотрудники правопорядка в Армении смогли задержать и вывести из здания оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна (на фото). Об этом сообщила его советник Лилит Агекян в интервью местному порталу 24News.

«Мэр Гюмри Вардан Гукасян был арестован и выведен из другого входа в мэрию», — говорится в сообщении.

Советник отметила, что его этапируют в Ереван, в Антикоррупционный комитет.

С раннего утра ситуация у здания мэрии Гюмри остается напряжённой. На месте по-прежнему находится большое количество полицейских. Они оцепили здание мэрии, перекрыв входы.

Некоторое время назад произошли столкновения между гражданами и полицией, в ходе которых силовики применили силу.

До этого сообщалось, что Гукасяна и семерых сотрудников мэрии задержали в рамках расследования уголовного дела об участии в коррупционных схемах. По данным ведомства, против мэра и главного архитектора города возбудили дело по фактам требования и получения взяток.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года. Известно, что он относится к оппозиции действующему правительству Никола Пашиняна. Чиновник публично критиковал власти и высказывал мнение о необходимости вступления Армении в союз с другими государствами для сохранения суверенитета, что вызвало резкую реакцию премьера, заявившего о недопустимости подобных выступлений против независимости страны.

Ранее стало известно, когда движение бизнесмена Карапетяна начнет политическую деятельность.

