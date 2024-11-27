Случай кори зафиксировали в петербургской школе

В Петербурге у ребенка в школе выявили случай кори. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, единичный импортированный случай кори зафиксировали у ученика одной из школ в Выборгском районе. Сообщается, что управление Роспотребнадзора незамедлительно приступило к противоэпидемиологическим мероприятиям. Очаг заболевания находится на контроле.

В управлении также указали, что в Петербурге фиксируется циклический рост заболеваемости этим недугом. Это связано с тем, что в период пандемии COVID-19 был накоплен пул неиммунных к кори людей.

До этого на физическом факультете МГУ были введены противоэпидемические меры, а учащиеся переведены на дистанционное обучение. Это произошло после выявления случая заражения корью у студента в общежитии.

Ранее в Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори.