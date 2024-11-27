Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Случай кори зафиксировали в петербургской школе

В Петербурге зафиксировали случай кори у ребенка в школе

close
fotohay/Shutterstock

В Петербурге у ребенка в школе выявили случай кори. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, единичный импортированный случай кори зафиксировали у ученика одной из школ в Выборгском районе. Сообщается, что управление Роспотребнадзора незамедлительно приступило к противоэпидемиологическим мероприятиям. Очаг заболевания находится на контроле.

В управлении также указали, что в Петербурге фиксируется циклический рост заболеваемости этим недугом. Это связано с тем, что в период пандемии COVID-19 был накоплен пул неиммунных к кори людей.

До этого на физическом факультете МГУ были введены противоэпидемические меры, а учащиеся переведены на дистанционное обучение. Это произошло после выявления случая заражения корью у студента в общежитии.

Ранее в Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами