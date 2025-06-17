Россиян предупредили, что вирус кори полностью стирает иммунную память организма

Корь – это крайне заразное и очень опасное заболевание, которое поражает 90% непривитых людей и почти всегда приводит к опасным осложнениям. Вирус кори стирает иммунную память организма, делая человека беззащитным ко всем инфекциям и болезням, при этом никакого специфического лечения нет – защититься от неё можно только с помощью вакцинации, рассказал RT педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Никита Волков.

Сегодня уже сложилась тревожная ситуация с распространением кори и других заболеваний, которые профилактируются прививками. Как рассказала врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина газете «Известия», пока стоит план снизить угрозу с помощью вакцинации к 2035 году, однако это зависит от ряда факторов. Один из них — приток мигрантов, которые часто не привиты и могут становиться источником распространения инфекций. Помочь здесь могла бы практика других стран, когда человеку не разрешают пересечь границу без сведений о вакцинации.

До охвата населения вакцинацией от кори ежегодно умирали почти 3 млн человек, большинство из них – дети, напомнил Волков. С учетом сегодняшней ситуации риск вновь становится ощутимым – так, по данным ВОЗ, один из 500 заразившихся корью детей не переживает заболевание.

Сам вирус очень заразен, в воздухе и на различных поверхностях он живет до двух часов. При этом человек, который уже его подхватил, начинает выделять вирусы вокруг себя за пять дней до появления первых симптомов и потом в течение еще четырёх дней. При контакте с ним заразятся 90% непривитых людей.

«В первую очередь к группе риска относятся дети до пяти лет, у которых заболевание может приобретать самые тяжелые формы. Также к группе высокого риска относятся люди с иммунодефицитом, беременные и пожилые люди», — рассказал Волков.

Лечение носит симптоматический характер, причем при заражении корью крайне высока вероятность осложнений. В том числе к ним относятся отит (наиболее частое осложнение), пневмония (самая частая причина летального исхода), тромбоцитопения, энцефалит, гепатит. Причем исследования подтверждают, что вирус кори стирает иммунную память организма, делая его беззащитным перед болезнями, против которых до этого уже был выработан иммунитет.

«Важно помнить, что основной защитой от кори является вакцинация, которая включена в национальный календарь профилактических прививок России», — заключил врач.

Напомним, Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем. Так, отмечается, что случаи кори чаще всего регистрировались в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей.

Ранее на юге Москвы зафиксировали вспышку кори.