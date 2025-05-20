В МГУ ввели дистанционное обучение из-за случая кори

В гуманитарном корпусе МГУ до 2 июня ввели дистант из-за кори у студента

Более 3 тыс. студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания корью у студента. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что корь обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.

По информации университета, в связи с выявлением одного случая кори проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Уже установлен круг лиц, контактировавших с заболевшим, и приняты все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

В вузе отметили, что студенты, у которых отсутствует информация о двукратной вакцинации против кори либо перенесенном заболевании, будут обучаться дистанционно с помощью электронных образовательных технологий. Режим продлится до 2 июня.

Прошлой осенью в Петербурге у ребенка в школе выявили случай кори. По информации телеканала 78, единичный импортированный случай кори зафиксировали у ученика одной из школ в Выборгском районе. Сообщается, что управление Роспотребнадзора незамедлительно приступило к противоэпидемиологическим мероприятиям. Очаг заболевания находится на контроле.

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