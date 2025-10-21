На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше задержали восемь человек за «подготовку диверсий»

Туск: в Польше задержаны восемь человек, готовивших диверсии
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Польше задержаны восемь человек за «подготовку диверсий». Об этом в соцсети X написал премьер-министр республики Дональд Туск.

По его словам, фигурантов задержало Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами.

При этом Туск не уточнил, о каких конкретно диверсиях идет речь. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский пока никак не прокомментировал эту информацию.

В середине октября сообщалось, что в Польше задержали двоих россиян по обвинению в шпионаже. Мужчин обвиняют в передаче российской разведке информации, которая могла нанести ущерб стране. Уточняется, что один из фигурантов якобы собирал информацию о российских оппозиционерах, проживающих на территории республики, а также участвовал в отправке посылки со «взрывными устройствами». Суд постановил содержать фигурантов под арестом до вынесения приговора.

В конце июля в Польше были задержали 32 человека по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее в Германии заподозрили грибника в шпионаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами