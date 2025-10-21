В Польше задержали восемь человек за «подготовку диверсий»

Туск: в Польше задержаны восемь человек, готовивших диверсии

В Польше задержаны восемь человек за «подготовку диверсий». Об этом в соцсети X написал премьер-министр республики Дональд Туск.

По его словам, фигурантов задержало Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами.

При этом Туск не уточнил, о каких конкретно диверсиях идет речь. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский пока никак не прокомментировал эту информацию.

В середине октября сообщалось, что в Польше задержали двоих россиян по обвинению в шпионаже. Мужчин обвиняют в передаче российской разведке информации, которая могла нанести ущерб стране. Уточняется, что один из фигурантов якобы собирал информацию о российских оппозиционерах, проживающих на территории республики, а также участвовал в отправке посылки со «взрывными устройствами». Суд постановил содержать фигурантов под арестом до вынесения приговора.

В конце июля в Польше были задержали 32 человека по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

