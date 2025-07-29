В Польше более 30 человек задержали за якобы сотрудничество с Россией

Туск: в Польше 32 человека задержали за якобы сотрудничество со спецслужбами РФ

В Польше были задержаны 32 человека по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, слова которого передает РИА Новости.

Он не стал указывать, за какой период были произведены эти задержания.

«В настоящее время у нас под стражей 32 лица, которые подозреваются в связях с российскими службами», — отметил Туск, открывая заседание кабмина.

По его словам, эти «службы» якобы поручали задержанным выполнять «диверсионные действия или акты насилия».

«Один из задержанных уже осужден, остальные ждут суда», — добавил премьер.

Туск уточнил, что среди задержанных — люди разных национальностей, включая поляков, россиян, украинцев, белорусов и одного гражданина Колумбии.

«Это еще не полный список», — сказал он.

Он также упомянул о том, что среди задержанных есть якобы «один из координаторов Кремля», который был арестован за пределами Польши и затем доставлен в страну.

В последние годы отношения Москвы и Варшавы находятся в напряженной фазе. Так 22 июля МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию. Такие меры, как объяснили в ведомстве, связаны с сокращением дипломатического и консульского персонала. Якобы, если ситуация с безопасностью «резко ухудшится», эвакуировать людей будет сложно или невозможно. Ранее по этой же причине польский МИД рекомендовал полякам не ездить в Россию. В Госдуме заявили, что у Варшавы может быть несколько причин на такой шаг, одна из них — попытка посеять панику.

Ранее россиянина задержали за продажу украинским кол-центрам сведений о более чем 27 тысячах граждан.