В Польше двух граждан России будут судить за якобы шпионаж

Два россиянина предстанут перед судом в Польше по обвинению в якобы шпионаже

Окружной суд Сосновца (Польша) рассмотрит дело двоих граждан России, которых обвиняют в якобы шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба Национальной прокуратуры республики.

Мужчины обвиняют в передаче российской разведке информации, которая могла нанести ущерб Польше. Уточняется, что один из фигурантов якобы собирал информацию о российских оппозиционерах, проживающих на территории республики, а также участвовал в отправке посылки со «взрывными устройствами».

Суд постановил содержать мужчин под арестом до вынесения приговора.

В последние годы отношения Москвы и Варшавы находятся в напряженной фазе. Так 22 июля МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию. Такие меры, как объяснили в ведомстве, связаны с сокращением дипломатического и консульского персонала. Якобы, если ситуация с безопасностью «резко ухудшится», эвакуировать людей будет сложно или невозможно. Ранее по этой же причине польский МИД рекомендовал полякам не ездить в Россию. В Госдуме заявили, что у Варшавы может быть несколько причин на такой шаг, одна из них — попытка посеять панику.

Ранее в Польше более 30 человек задержали за якобы сотрудничество с Россией.