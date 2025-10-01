На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше запросили арест украинца по делу о ЧП на «Северном потоке»

Подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца хотят арестовать на 7 дней
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Польский прокурор призвал суд Польши на семь дней арестовать гражданина Украины Владимира Ж., который подозревается в участии в совершении теракта на газопроводе «Северный поток». Об этом журналистам сообщила представитель прокуратуры Изабела Ягнежа, передает РИА Новости.

«Я ходатайствую о применении ареста на срок 7 дней с целью ожидания документов из Германии», — сказала она.

Утром 1 октября в Окружном суде Варшавы началось судебное заседание по этому вопросу. По данным прокурора, в настоящее время суд объявил перерыв.

Тем временем адвокат гражданина Украины Тимотеуш Папроцкий сообщил, что Владимир Ж. последовательно не признает вину в подрыве «Северных потоков».

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе чушью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать теракт на «Северных потоках».

