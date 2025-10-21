На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе мужчину задержали по обвинению в оправдании тероризма

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в призывах к экстремизму
true
true
true
close
Telegram-канал ЧС Тюмень Z

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ЧС Тюмень Z», ссылаясь на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«По данным следствия, мужчина активно вел переписку и публиковал сообщения с радикальным содержанием. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — за призывы к терроризму и экстремизму через интернет», — говорится в посте.

Уточняется, что фигуранта уже заключили под стражу. Ему грозит до семи лет заключения.

До этого житель Воркуты был осужден на 15 лет строгого режима за призывы к сыну-военнослужащему перейти на сторону Вооруженных сил Украины. По информации ФСБ, фигурант распространял в Telegram материалы, поддерживающие действия украинских вооруженных формирований, включая организации, признанные в России террористическими и запрещенными, и призывал к насилию против российских военных.

В мае ФСБ задержала жителя Пензы по делу о призывах к насилию к участникам СВО. Согласно сообщению ведомства, житель Пензы 1991 года рождения осуществлял призывы в мессенджере.

Ранее белгородского студента осудили за призывы к насилию над военными.

