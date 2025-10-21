В двух российских регионах изменили маршруты поездов

Октябрьская ЖД: в Ленинградской и Псковской областях изменили маршруты поездов

В Ленинградской и Псковской областях изменены маршруты поездов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (Октябрьская ЖД) в Telegram-канале.

Отмечается, что маршруты следования поездов изменены по техническим причинам.

«Будет изменен маршрут следования поездов №810 «Ласточка» Псков — Санкт-Петербург и №809 «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится», — говорится в сообщении.

Также пригородный поезд №6507 Луга — Псков также пройдет через станцию Дно.

17 октября грузовой и хозяйственный поезда столкнулись друг с другом в Нижегородской области.

На станции Сергач Горьковской железной дороги произошло столкновение хозяйственного и грузового поездов, в результате чего несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадавших нет.

7 октября в Татарстане на 753-м км Горьковской железной дороги пассажирский поезд Казань — Санкт-Петербург столкнулся с «КамАЗом» на переезде. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск.

Ранее на Сахалине произошел сход с рельсов вагонов с углем.