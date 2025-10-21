На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась

Демократы США в 11-й раз проголосовали за остановку работы правительства
Elizabeth Frantz/Reuters

Очередная попытка утвердить бюджет правительства США в сенате не увенчалась успехом. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской партии в социальной сети Х.

По утверждению республиканцев, причиной провала стало нежелание демократической партии идти на компромисс.

«Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов», — говорится в сообщении .

Результаты голосования в сенате показали, что предложенный проект бюджета не получил необходимых шестидесяти голосов.

В США 1 октября произошло временное прекращение работы правительственных учреждений из-за того, что сенат не смог прийти к консенсусу по новому бюджету. Главным камнем преткновения стали разногласия между демократами и республиканцами в отношении финансирования системы здравоохранения. Это привело к так называемому шатдауну, 22-му в истории Соединенных Штатов и четвертому за время президентства Дональда Трампа.

По оценке руководителя Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета, длительная приостановка работы правительства может привести к еженедельным потерям для американского ВВП в размере около $15 млрд.

Ранее Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США.

